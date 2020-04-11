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بيانات أميركية تظهر ان عدوى كورونا ستزيد خلال الصيف

11
APRIL
2020
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غيث حدادين- أخبار الآن -

 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن بيانات جديدة للحكومة الأمريكية تظهر أن عدوى فيروس كورونا ستزيد بشدة خلال الصيف، إذا تم رفع أوامر البقاء في المنزل بعد 30 يوماً، وفقا للخطط.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن التوقعات الجديدة التي حصلت عليها من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الصحة والخدمات البشرية، إنه إذا رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب أوامر البقاء في المنزل بعد 30 يوما، فإن التقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي للوفيات سيصل إلى 200 ألف.

وقال ترامب إنه ومستشاريه لم يروا التوقعات الجديدة التي نشرتها نيويورك تايمز.

وقدم الرئيس الأمريكي توقعا مختلفاً كثيراً خلال الإفادة اليومية في البيت الأبيض حول فيروس كورونا قائلاً إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستفقد أقل من المئة ألف شخص، الذين كان متوقعا في بادئ الأمر أن يموتوا بمرض كوفيد-19، مشيرا إلى أن البلاد تقترب من ذروة معدل الإصابة.

وأكد مسؤول في وزارة الأمن الداخلي صحة التوقعات التي حصلت عليها نيويورك تايمز، وشدد المسؤول، الذي طلب ألا ينشر اسمه، على أن هذه الأرقام تعتبر "أفضل التكهنات"، وفق ما نقلت "رويترز".

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