"كلاشينكوف" تزود الجيش الروسي بدفعة من البنادق الحديثة

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أعلن المدير العام لشركة "كلاشينكوف" الروسية، دميتري تاراسوف، أن الشركة سلمت الجيش الروسي دفعة من البنادق الرشاشة الجديدة.

وفي بيان صحفي قال تاراسوف: "لقد سلمنا الجيش الروسي دفعة من بنادق AK-12 الحديثة، وتمت عملية التسليم في وقت قياسي وقبل الموعد المتفق عليه ضمن الخطة، وبدأت معاملنا في مدينة إيجيفسك بتصنيع دفعة أخرى من هذه البنادق لتسلمها للجيش عام 2021".

وأشار تاراسوف إلى أن بنادق AK-12 الجديدة تمتلك قدرات قتالية وتقنية أفضل من تلك الموجودة في بنادق AK-74M وAKM التي تسلح بها الجيش الروسي سابقا، وبفضل التقنيات الحديثة في التصنيع أصبح العمر الافتراضي ودقة الإصابة في AK-12 أفضل بكثير مقارنة ببنادق "كلاشينكوف" السابقة.

وبندقية AK-12 التي بدأ اختبارها عام 2017 تعتبر من أفضل البنادق الآلية التي طورتها "كلاشنيكوف" لتعتمد كسلاح رئيسي في الجيش الروسي، ويبلغ وزن هذه البندقية نحو 3.2 كلغ، وعيار طلقاتها 5,45×39 ملم، أما سرعة الرمي فـ 700 طلقة في الدقيقة، ويمكنها إصابة الأهداف على مسافات تصل إلى 1000 م.