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رائد فضاء أمريكي يقيّم فرص وصول كورونا إلى محطة الفضاء الدولية

11
APRIL
2020
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اعتبر عضو طاقم محطة الفضاء الدولية رائد الفضاء الأمريكي كريس كاسيدي، أن فرص وصول فيروس COVID-19 إلى المحطة الفضائية مع طاقمها الجديد أمس الخميس، شبه معدومة.

وقال خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف الجمعة: "كل شيء ممكن... لكن أعتقد أن فرص جلب الفيروس إلى الفضاء تكاد تكون معدومة".

ويوم الخميس، انطلق رواد الفضاء الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، ورائد فضاء "ناسا" كريستوفر كاسيدي من قاعدة بايكونور الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية على متن سفينة "سويوز" الروسية، وبعد ست ساعات من الإطلاق، وصلت المركبة بهم إلى المحطة الدولية.

وقال كاسيدي إنه وصل إلى روسيا قادما من هيوستن أواخر فبراير الماضي، وفي الأسبوع الأول من مارس لم يغادر قاعدة التدريب، وانحصر اتصال الرواد مع أشخاص معنيين ومحددين منذ البداية.

وأضاف: "لقد اتبعنا هذا بصرامة شديدة... لم يكن هناك عمليا أي تفاعل بين طاقمنا وأي أشخاص من خارج نطاق تدريبنا".

ويناوب الآن في محطة الفضاء الدولية، 3 رواد فضاء من وكالة "ناسا" هم، جيسيكا مير، وأندرو مورغان، وكريس كاسيدي، و3 رواد روس هم أوليغ سكريبوتشكا، وأناتولي إيفانيشين، وإيفان فاغنر.

روسيا اليوم
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