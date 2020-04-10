اليونان تعلن عن وفاة 90 شخصاً بفيروس كورونا وعدد المصابين يرتفع!

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل اربع 4 حالات وفاة جديدة في اليونان خلال 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 90 شخص ومعدل عمر الوفيات 73 عاما وهم 23 سيدة و 67 رجلا، و89% منهم يعانون من امراض مزمنة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2011 مصابا ومنهم 525 شخصا اصيبوا في الخارج و776 شخصا اصيبوا من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بيفروس كورونا. ويتلقى 77 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة ، ومنهم 15 سيدة ، ومعدل العمر 67 عاما 80 % منهم رجال، و67 % منهم لديهم امراض مزمنة . وخرج 15 شخصا من غرفة العناية المشددة، واجري 35432 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد. ونصح تسيودراس بان لا يتم تفادي ذهاب اي شخص مريض الى المستشفيات سيما هؤلا الذين يصابون بعوارض صحية طارئة، سيما الجلطات الدماغية.

واعلن نائب وزير الدفاع المدني اليوناني نيكوس خارداليس عن وضع منطقة نيا زميرني في لاريسا التي يقطنها غجر روما بالحجر الصحي لمدة 14 يوما ومنع التجول من جراء اصابة 20 منهم بفيروس كورونا،. ويمنع منعا باتا الخروج منها والدخول اليها على ان يتم نقل الاشخاص المسنين للسكن في أحد الفنادق واخضاعهم للحجر الصحي.