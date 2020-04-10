أنقذ العشرات بالحرب العالمية.. كورونا يقتل "الطيار البطل"

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توفي طيار مخضرم في القوات الجوية الملكية البريطانية كان يوصف بأحد أبطال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الطيار البطل جون مور، البالغ من العمر 96 عاما، قضى الحرب العالمية الثانية في إنقاذ العشرات، من بينهم أفراد عائلته.

وأضافت أن مور سبق وأن نجا بأعجوبة من الموت بعد إطلاق النار على طائرته من قبل القوات النازية في لينكولنشاير، وإسقاطه أرضا.

ولقى اثنان من أفراد طاقم الطائرة مصرعهما في الحادث، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، من بينهم جون الذي أمضى شهرا في المستشفى حتى استعاد عافيته.

وكان جون، الذي ولد في ليفربول يوم 14 يونيو 1923 لأب أيرلندي وأم ويلزية، قد انضم إلى القوات الجوية الملكية وسنه لا يتجاوز 17 عاما.

لكن مور توفي مؤخرا في مستشفى أميرة ويلز جنوبي ويلز، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووصف جيران وأصدقاء جون الراحل بـ"الرجل الجميل" الذي كان "يتمتع بذكاء رائع".

وقال صديقه ليندسي ألفورد: "كان متواضعا. غيّرته الحرب كثيرا وجعلته يحب الحياة ويستمتع بكل دقيقة فيها".

ويأمل جيران جون في إقامة حفل لتخليد ذكراه، بعد نهاية أزمة كورونا ورفع الحظر.