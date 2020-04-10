جديد كورونا... الدفن الإفتراضي!

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عرضت شركة روسية متخصصة في دفن الموتى، على ذوي المتوفين أن يودعوهم إلى مثواهم الأخير بطريقة «أونلاين» افتراضية باستخدام الإنترنت، وذلك بعد أن فرضت السلطات الحظر على إقامة فعاليات اجتماعية لأكثر من 10 أشخاص على خلفية انتشار وباء كورونا.

وطريقة الدفن «أونلاين» هي طريقة مثلى لتوديع المتوفي إلى مثواه الأخير، مع العلم أنّ بث الفيديو للدفن يجري مباشرة من المقبرة، ويمكن أن يشاهده الراغبون من أقربائه وأصدقائه.وقال رئيس الشركة، إنّ أحد موظفيها يتولّى البث المباشر المغلق المجاني للدفن على شبكات التواصل الاجتماعي. وأضاف أنّ موظفيها جاهزون كذلك لنقل المتوفي مجّاناً إلى المشرحة.