اليونان: وفاة 86 شخصا بسبب بفيروس كورونا وعدد المصابين بلغ 1955

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اذاعة صوت اليونان - وليد الياس -



أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الخميس ، عن تسجيل ثلاثة 3 حالات وفاة جديدة في اليونان خلال 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 86 شخصا ومعدل عمر الوفيات 73 عاما وهم 23 سيدة 63 رجلا و87% منهم يعانون من امراض مزمنة .

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 1955 مصابا ومنهم 518 شخصا اصيبوا في الخارج و734 شخصا اصيبوا من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بيفروس كورونا . ويتلقى 79 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة ، ومنهم 16 سيدة ، ومعدل العمر 67 عاما 80 % منهم رجال ، و67 % منهم لديهم امراض مزمنة .

وخرج 16 شخصا من غرفة العناية المشددة ، واجري 33634 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد . .وعلق تسيودراس على استخدام الكمامات من قبل العامة فقال ان منظمة الصحة الاوروبية تعتبر ان استخدام الكمامات قد يؤدي الى خطر اصابة من يرتديها بسبب اعادة الاستخدام وتفادي التقييد بالاجراءات المعلنة واهمها غسيل اليدين والتباعد الاجتماعي ، مشددا على ان لجنة الصحة العامة اليونانية تنصح بعدم استخدامها من قبل العامة ، كما نصح بعدم استخدام القفازات لانها قد تضر اكثر ما تفيد ، ناصحا بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية او باستخدام السوائل المعقمة .