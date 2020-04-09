بومبيو يشكر تايوان على تبرعها بالكمامات للولايات المتحدة

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن امتنان بلاده لتايوان على تبرعها بكمامات للوجه، دعما لجهود الولايات المتحدة في احتواء وباء فيروس كورونا.

وكتب بومبيو عبر "تويتر" مساء الأربعاء: "خلال الأوقات الصعبة، يبقى الأصدقاء الحقيقيون بجانب بعضهم.. الولايات المتحدة تشكر تايوان على التبرع بمليوني قناع وجه لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا على الخطوط الأمامية".

وأضاف: "انفتاحكم وسخاؤكم في المعركة العالمية ضد COVID-19 هو نموذج للعالم".

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا حيث سجلت أكثر من 400 ألف حالة، إضافة إلى نحو 15 ألف وفاة، بينما لم تتجاوز حصيلة حالات كورونا في تايوان 380 إصابة و5 وفيات.

وتقدم واشنطن دعما سياسيا وعسكريا لتايوان في مواجهة الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، والأسبوع الماضي أقرت الولايات المتحدة قانونا يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لتايوان ووجودها في الساحة الدبلوماسية العالمية.