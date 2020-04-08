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وفاة 750 شخصا في إسبانيا جراء كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

8
APRIL
2020
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أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء عن تسجيل 757 وفاة جديدة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
وأكدت وزارة الصحة الإسبانية في تقريرها اليومي أن حصيلة وفيات كورونا في البلاد ارتفعت منذ أمس من 13798 إلى 14555 شخصا.
 
وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد أيضا خلال آخر 24 ساعة من 140510 حتى 146690 إصابة.
 
في الوقت نفسه، تجاوز عدد المتعافين من الفيروس في البلاد حتى اليوم 48 ألف شخص.
 
وسجلت أكثر من 42 ألف إصابة و5.6 ألف وفاة ناجمة عن الفيروس في العاصمة مدريد، ويليها إقليم كتالونيا بنحو 30 ألف إصابة وأكثر من ثلاثة آلاف وفاة.
 
وشهدت حصيلة الوفيات اليومية بسبب كورونا في إسبانيا بذلك ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي، بعد خمسة أيام من الانخفاض التدريجي.
 
ومن المتوقع أن تمدد الحكومة الإسبانية لأسبوعين إضافيين حالة التعبئة العامة التي تنقضي مدة سريانها في 11 أبريل.
روسيا اليوم
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