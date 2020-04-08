living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفيروس التاجي "يسرق" أموال التعليم في نيويورك!

8
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سلطات نيويورك، تخطط لإعادة النظر في الميزانية واقتطاع 1.3 مليار دولار من مخصصات التعليم والنقل والخدمات الاجتماعية وتوجيهها إلى مكافحة الفيروس التاجي.
 
وسيتم على وجه الخصوص، تخفيض ميزانية وزارة التعليم بمقدار 264 مليون دولار، وسيتم كذلك خصم 256 مليون دولار من الأموال المخصصة لاحتياجات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
 
كما سيسري التخفيض على برنامج التذاكر التفضيلية للمترو بمبلغ 46 مليون دولار، وبرنامج مساعدة العمالة الصيفية للشباب بقيمة 124 مليون دولار.
 
وترى لورا فيير، المتحدثة باسم مجلس المدينة، أن التحفيضات ستمس بالدرجة الأولى، البرامج غير الحيوية.
 
وسجلت ولاية نيويورك وفاة 731 مريضا مصابا بالفيروس التاجي خلال يوم واحد، وهو معدل متدن جديد منذ انتشار العدوى في المنطقة.
 
وأفيد في 6 أبريل، بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في نيويورك تجاوز 2000 شخص، وسط توقعات حينها بتسجيل زيادة قريبة في معدل الوفيات.
 
وتم تنظيم خدمات دفن ذاتية في جميع أرجاء المدينة، ووضعت الجثث في مقطورات مبردة خارج المستشفيات، وذلك لأن غرف الموتى امتلأت في المؤسسات الطبية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout