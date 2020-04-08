بعد 76 يوماً.. "ووهان" الصينية ترفع قيود كورونا وتتنفس الحرية

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بعد 76 يوما، تنفست مدينة ووهان الصينية الحرية بعدما رفعت القيود التي فرضت عليها إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، حيث كانت أول مدينة في العالم يظهر فيها الفيروس الفتاك.

وبدأت ووهان بالسماح للناس بمغادرتها، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ عزلها قبل أكثر من شهرين ونصف لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد، ورغم المخاوف من موجة ثانية من العدوى إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان.

وكانت السلطات الصينية عزلت المدينة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 11 مليون نسمة، يوم 23 كانون الثاني بعدما أصبح واضحا أن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا الذي ظهر في المدينة أواخر كانون الأول عام 2019 شديد العدوى وربما مميت.



وغادر أول قطار يحمل مسافرين إلى خارج ووهان، مركز إقليم هوبي وسط الصين، بعد منتصف ليل الثلاثاء بخمسين دقيقة، وفُتحت الطرق السريعة أمام السيارات للخروج من المدينة في التوقيت نفسه تقريبا، بحسب ما ذكرت رويترز.



وأصبح موضوع انتهاء العزل ورفع القيود في ووهان، الموضوع الساخن والأكثر رواجا على موقع و"ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي.

ونقل تلفزيون الصين عن هيئة السكك الحديدية قولها إن 55 ألف شخص غادروا ووهان بالقطار اليوم الأربعاء، وذلك استنادا إلى مبيعات التذاكر.

يشار إلى أن عدد الوفيات جراء "كوفيد-19" في ووهان بلغ 2571 شخصا، أي نحو 80 في المئة من إجمالي الوفيات في الصين حسب الأرقام الرسمية.