وفاة 81 شخصا بسبب فيروس كورونا فس اليونان وعدد المصابين يرتفع!

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين في اليونان خلال 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 81 شخصا الوفيات 73 عاما وهم 23 سيدة 58 رجلا و86% منهم يعانون من امراض مزمنة . وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 1832 مصابا ومنهم 501 شخصا اصيبوا في الخارج و779 شخصا اصيبوا من جراء اتصالهم من اشخاص مصابين بيفروس كورونا . ويتلقى 90 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة ، ومنهم 19 سيدة ، ومعدل العمر 66 عاما و53.5 % منهم رجال ، و72 منهم لديهم امراض مزمنة . وخرج 9 من غرفة العناية المشددة تسيودراس ، كما تم 28584 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد . .واعلن تسيودراس ان ما اشيع عن تخفيف مستوى الاجراءات عن صحيح ، مشددا على ضرورة الاستمرار بالتقييد بها والبقاء في المنازل ، لان الاسابيع المقبلة هامة جدا ويجب ان لا نستخف بخطورة فيروس كورونا المستجد . واعلن نائب وزير الدفاع المدني اليوناني نيكوس خارداليس ان حظر التجول الا لسبب وجيه يسري مفعوله حتى تاريخ 27 ابريل نيسان عام 2020 .