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كندا.. أكثر من 16.6 ألف مصاب و320 حالة وفاة جراء فيروس كورونا

7
APRIL
2020
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا إلى أكثر من 16 ألفا و600 مصاب حسب آخر البيانات، فيما بلغ عدد الوفيات 320 شخصا.
 
كندا.. أكثر من 16.6 ألف مصاب و320 حالة وفاة جراء فيروس كوروناارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى نحو 75 ألفا وأوروبا والولايات المتحدة الأكثر تضررا
وكانت السلطات الكندية قد أعلنت أمس الاثنين أن عدد المصابين بلغ 15 ألفا و822 مصاب وتسجيل 293 حالة وفاة.
 
وأغلب الإصابات سجلت في مقاطعة كيبيك حيث بلغ عدد المصابين فيها 8580 وتليها مقاطعة أونتاليو التي تجاوز فيها عدد المصابين 4300 شخص.
 
وتظهر آخر البيانات أن عدد المصابين في مختلف بلدان العالم تجاوز مليون و347 ألف إصابة، ونحو ربع الإصابات تم تسجيلها في الولايات المتحدة وحدها، وتوفي حتى الآن نحو 75 ألف شخص.
 
وتتعبر الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإيران أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا.
روسيا اليوم
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