living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير يتهم الصين: كورونا جزء من خطة للسيطرة على العالم

7
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ردت الصين على تصريح لوزير برازيلي قال فيه إن وباء "كوفيد-19" هو جزء من خطة صينية للسيطرة على العالم.


وطالبت الصين بتفسير من البرازيل بعد تغريدة وصفتها بأنها "عنصرية للغاية" من وزير التعليم في الحكومة البرازيلية اليمينية، أبراهام وينتروب، وأشار فيها إلى أن تفشي كورونا "جزء من خطة جيوسياسية".

واعتبر الوزير البرازيلي في تغريدته أن الصين كانت وراء أزمة الصحة العالمية، وأن وباء فيروس كورونا الجديد هو جزء من "خطة بكين للسيطرة على العالم".

وكتب وينتروب على حسابه في تويتر، السبت، قائلا: "من الناحية الجيوسياسية، من سيخرج أقوى من هذه الأزمة العالمية؟ من في البرازيل متحالف مع هذه الخطة للهيمنة على العالم؟"

وفي تغريدته باللغة البرتغالية، استبدل الوزير حرف الراء في كلمة برازيل بحرف اللام لتصبح "بلازيل"، وهو أسلوب للسخرية من اللغة الصينية والمتحدثين بها.

ودانت سفارة الصين في البرازيل تغريدة وينتروب "السخيفة والدنيئة" ووصفتها بأنها "عنصرية للغاية"، وأشار السفير الصيني لدى برازيليا، يانغ وانمينغ، إلى أن "الحكومة الصينية تتوقع تفسيرا رسميا من البرازيل".

ويأتي هذا الخلاف فيما تأمل البرازيل، مثل العديد من البلدان، في الحصول على المزيد من المعدات الطبية من الصين للتعامل مع وباء كوفيد-19.

وقال وينتروب في مقابلة مع إذاعة "راديو بانتيرانتيس"، إنه مصمم على ما ورد في تغريدته، ودعا الصين إلى بذل المزيد للمساعدة في مكافحة الوباء.

وأضاف: "إذا باعتنا الصين 1000 جهاز تنفس صناعي، سأركع على ركبتي أمام السفارة الصينية وأعتذر وأقول إنني أحمق"، حسبما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وكان وزير الصحة البرازيلي، لويز هنريك مانديتا، قال الأسبوع الماضي إن البرازيل تكافح من أجل الحصول على أجهزة تنفس صناعي وإمدادات صحية حيوية أخرى من الصين، مضيفا أن بعض الطلبات ألغيت دون تفسير.

يشار إلى أن البرازيل هي الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا الجديد في أميركا اللاتينية، حيث تسبب فيروس كورونا الجديد بوفاة 566 شخصا وأكثر من 12200 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

ومنذ ظهور الوباء، توترت العلاقات بين البرازيل والصين، لا سيما من خلال سلسلة من التغريدات من إدواردو جايير بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي، انتقد فيها "الديكتاتورية" الصينية بسبب تعاملها مع تفشي المرض في مارس.

وفي الأسبوع الماضي، غرد بولسونارو عن "الفيروس الصيني"، وهي عبارة تثير غضب بكين، الأمر الذي دفع القنصل العام الصيني في ريو دي جانيرو، لي يانغ، إلى الرد على بولسونارو في عمود رأي في صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية قائلا له "هل أنت ساذج بالفعل وجاهل؟"

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout