يوم حزين في الولايات المتحدة.. بحصيلة "وفيات كورونا"

A + A -

توفّي 1150 شخصاً من جراء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية تسجّل في هذا البلد، بحسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز مساء الاثنين.

وذكرت الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" أن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفّوا في الولايات المتّحدة بلغ 10 آلاف و783 شخصاً.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد تخطى 366 ألف إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة حوالي 30 ألف شخص إضافي بالفيروس.

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء، كما أنها تسجل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف مما يعني أنها قد تلحق قريبا بركب كل من إيطاليا (16.523 وفاة) وإسبانيا (13.005 وفيات).

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أحرزت "تقدما عظيما" في علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم استمرار تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة: "أحرزنا تقدما عظيما في عمليات العلاج"، كما أشار إلى جهود إدارته في التعاون مع الشركات المتخصصة، مؤكدا إجراء اختبارات سريرية على 10 أدوية.

وأعلن الموافقة على تحويل سفينة تابعة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز) في نيويورك إلى مستشفى لمكافحة كورونا.

وأشار ترامب إلى أنه سيتم تخصيص مليارات الدولارات كمساعدات للمستشفيات الأميركية، كما ذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة "3M" بشأن توريد 166.5 مليون كمامة طبية.

وأوضح الرئيس الأميركي أن 125 ألف شخص يخضعون يوميا لاختبارات كورونا في البلاد، وهو رقم ذكر أنه الأعلى بين كل دول العالم، مضيفا أن الإدارة الأميركية تبني 22 مستشفى لمرضى كورونا في 18 ولاية.