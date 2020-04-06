رئيس الوزراء البريطاني أدخل الى العناية الفائقة وحالته حرجة!

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بعد ان تدهورت الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إثر اصابته منذ أيام بفيروس كورونا ونقله الى المستشفى، أدخل مساء اليوم الى العناية الفائقة المركزة ووضع له جهاز التنفس الاصطناعي وحالته حرجة، مع العلم أنه لم يفقد وعيه حتى الساعة.

وقد كلف جونسون وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن ينوب عنه عند الضرورة، علماً ان الجنيه الإسترليني قد هبط سعره أمام الدولار، بعد تدهور صحة جونسون.

ويذكر ان الأمير تشارلز قد أصيب أيضاً منذ أسابيع بفيروس كورونا ولكن عاد وتحسن في الأيام الأخيرة بحسب ما أكده كلارينس هاوس.

ومن جهة أخرى، لا تزال الملكة ايليزابيت تحجر نفسها وزوجها الأمير فيليب في قصر ويندزور تفادياً لالتقاط الفايروس.