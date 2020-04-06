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رسالة بالدموع من ممرضة: أرجوكم ابقوا في منازلكم

6
APRIL
2020
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ذرفت ممرضة الدموع وهي تتوسل إلى السكان، من أجل البقاء في منازلهم ودعم جهود السلطات الصحية في بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
 
ونشرت شيرلي واتس، الممرضة بغرفة العمليات في مستشفى جامعة باسيلدون في مقاطعة إيسيكس، مقطع فيديو تقاوم فيه الدموع إشعار السكان بمدى الضغط الذي يعيشه الأطباء والممرضون بسبب عدد المرضى الكبير.
 
وسجلت بريطانيا حتى الأحد أكثر من 47 ألف إصابة بـ"كوفيد 19"، ونحو 5 آلاف حالة وفاة.
 
وفي مقطع الفيديو، تقول واتس: "نفتقر بشدة إلى الموظفين. الأمور صعبة حقا ونحن جميعا نكافح".
 
وأضافت: "إذا بقيتم في منازلكم ولم تنشروا الفيروس ولم تتعرضوا له، فهذا سيزيل الضغط علينا. نحن جميعا على ركبنا في الوقت الحالي (تعبير يستخدم للتوسل)".
 
وتابعت الممرضة: "نحاول إنقاذ الأرواح ونفعل كل ما في وسعنا لإنقاذ أحبائكم. أريد أن تدركوا مدى جدية الأمر".
 
وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وجهت، الأحد، كلمة للشعب البريطاني، تعهدت فيها بـ"النجاح" في مواجهة كورونا المستجد.
 
وقالت الملكة: "لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنجتازها"، موجهة الشكر للطواقم الطبية التي تتولى التصدي للفيروس.
 
ودعت الملكة إلى توحيد الجهود من أجل تخطي الأزمة، وأضافت: "نحن مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة هذا الفيروس".
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