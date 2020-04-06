"أنباء سارة" من ألمانيا بشأن كورونا

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على مدار الأيام القليلة الماضية، سجلت دول أوروبية تراجعا، ولو طفيف، على مستوى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو بالضبط ما حدث في ألمانيا.



فقد ذكرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 3677 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية، في رابع تراجع على التوالي بالمعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة.

وكان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة التي أعلن عنها الأحد في ألمانيا، وبلغت 5936 حالة.

وبالحصيلة الجديدة التي أعلن عنها الاثنين، يرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 95391.