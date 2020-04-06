1200 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

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توفي أكثر من 1200 شخص من جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، استنادًا إلى إحصاءات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الأحد.



وسجّلت البلاد 337072 إصابة و9633 وفاة، حسب الجامعة.

وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقا من أن بلاده تدخل "مرحلة ستكون مروعة فعلا" مع "أرقام سيئة جدًا" بالنسبة لعدد الضحايا.

لكنه ترامب عاد، الأحد، وكشف عن آمال تحدوه في أن ترى الولايات المتحدة "استقرارا" في أزمة فيروس كورونا في بعض من أشد المناطق تضررا من تفشي الفيروس في البلاد.

وقال ترامب للصحفيين في إشارة لتراجع في عدد الوفيات في ولاية نيويورك: "ربما تكون هذه علامة طيبة".

وأضاف "بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق".

وكشف الرئيس الأميركي أن أحدث البيانات تشير الى أن "ما توقعناه بالنسبة لأعداد الوفيات من جراء فيروس كورونا ربما كان أقصى تقدير".

وأعلنت نيويورك، الأحد، لأول مرة منذ أسبوع تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق، ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة، وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة.