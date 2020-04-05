وفاة 73 شخصا بسبب بفيروس كورونا وعدد المصابين بلغ 1735

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الاحد، عن تسجيل 5 وفيات جديدة في اليونان خلال 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 73 شخصا وهم 52 رجلا و21 سيدة فيما يبلغ معدل عمر الوفيات 74 عاما و90 % منهم يعانون من امراض مزمنة . وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 1735 مصابا ومنهم 315 شخصا اصيبوا في الخارج و665 شخصا اصيبوا من جراء اتصالهم من اشخاص مصابين بيفروس كورونا .

ويتلقى 93 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة ، ومنهم 21 سيدة ، ومعدل العمر 66 عاما و53.5 % منهم رجال . وخرج 11 من غرفة العناية المشددة تسيودراس ، كما تم 25453 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.واعلن تسيودراس رقم هاتف 10306 بهدف تقديم الاستشارات الطبية والدعم والاستشارات النفسية . ونصح بالتقييد بتلقيح الاطفال والاولاد وفقا للبرنامج الوطني المعتمد .



وكان قد يوم السبت اعلن نائب وزير الدفاع المدني اليوناني نيكوس خارداليس عن تمديد حظر التجول الا لسبب وجيه وذلك حتى 27 ابريل نيسان عام 2020 .