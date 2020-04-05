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مأساة نيويورك مستمرة… أربعة آلاف وفاة حتى الآن

5
APRIL
2020
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أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأميركية عن تسجيل نحو 600 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز بذلك حصيلة الضحايا عتبة الأربعة آلاف.

 

وصرح حاكم نيويورك أندريو كوومو اليوم الأحد، بأن عدد الوفيات بسبب كورونا في الولاية ارتفع خلال يوم بـ594 حالة جديدة وبلغ 4159.

 

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الولاية خلال آخر 24 ساعة بـ8327 حالة جديدة، ليبلغ بذلك 122 ألف حالة.

 

في الوقت نفسه، أشار كوومو إلى وجود مؤشرات إيجابية في وتيرة تفشي الفيروس في الولاية، موضحا أن عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفيات يتجاوز بثلاثة أضعاف عدد المصابين الجدد الذين دخلوها، ما يخفف الضغط على نظام الرعاية الصحية.

 

ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل الولاية 630 وفاة جديدة بسبب كورونا، بقفزة قياسية في حصيلة ضحايا الفيروس اليومية هناك.

 

وأصبحت نيويورك أكبر بؤرة للفيروس في الولايات المتحدة، وتعود إليها نحو ثلث الإصابات وأكثر من 40% من جميع الوفيات بسبب كورونا المسجلة في البلاد.

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