living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تغيرات في الضوضاء الزلزالية... كورونا يؤثر على أعماق كوكب الأرض

5
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد التأثيرات المناخية الكبيرة التي رصدها العلماء في كوكب الأرض، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب باتخاذ الكثير من الحكومات في دول العالم إجراءات الحجر الصحي المنزلي، ظهر تأثير جديد لفيروس كورونا لكن هذه المرة على أعماق الأرض.

ومع توقف وسائل النقل، وتحول الشوارع المزدحمة حول العالم إلى شوارع فارقة، وتوقف محطات القطار والمترو وغيرها من وسائل النقل المختلفة، رصد العلماء تغييرات أكثر عمقا من التغييرات المناخية التي رافقت انتشار الفيروس.

ولاحظ علماء الزلازل في مختلف دول العالم انفاصا كبيرا في الضوضاء الزلزالية، أي اختفاء الاهتزازات الزلزالية الناتجة عن حركة السيارات والقطارات وغيرها من المسببات التي كانت تؤدي إلى تحركات طفيفة في القشرة الأرضية.
وبحسب "سي إن إن" أكد العلماء أنه مع غياب هذه الضوضاء الزلزالية، انخفضت سرعة وحركة القشرة الأرضية عن الوقت السابق بشكل كبير.

وأشار جيولوجي وعالم الزلازل في المرصد الملكي ببلجيكا، توماس لوكوك، إلى أن هذه الظاهرة رصدت لأول مرة في بروكسيل، فقد انخفض الضجيج الزلزالي في المنطقة من 30 إلى 50% في شهر مارس/آذار.ومن جهتها نشرت عالمة الزلازل بولا كوليميجر، في تغريدة لها على "تويتر" رسمًا بيانيًا يوضح انخفاض الضوضاء الزلزالية غرب لندن في فترة تطبيق الحجر الصحي.

وبحسب العلماء، أدى هذا الانخفاض الكبير في الضوضاء الزلزالية إلى ازدياد القدرة على تحديد الزلازل الأكثر عمقا والتي تكون إشاراتها منخفضة جدا.

وطبقت أغلب دول العالم نظام الحجر الصحي المنزلي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنعت التجمعات ومنح الموظفون إجازات مأجورة، وتوقفت الأنظمة التعليمية كالمدارس والجامعات.وتخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون و200 ألف حالة، ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 64 ألف شخص حول العالم.

 

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout