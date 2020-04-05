"مجتهد" يكشف الأرقام الحقيقية للوباء في السعودية

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غرد مجتهد على تويتر قائلاً :
-الأرقام الحقيقية للوباء في كافة المملكة مخيفة
-أكثر من ١٠٠٠ حالة في مستشفى الشميسي - الرياض مع مئات الحالات في المستشفيات الأخرى هذا سوى الآلاف في الحجر دون مستشفى
-في مكة تخصيص مستشفى الملك عبد العزيز إضافة لمستشفى النور للوباء
-في مكة ٥٠ عنصر من الطاقم الطبي مصابون"
-سلسلة من المباني والفنادق في كافة المدن للحجر
-العدد الكلي عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف
-أجهزة الفحص قليلة ولا تزال أجهزة قديمة تعطي النتيجة بعد أيام رغم توفر أدوات الفحص على شكل علبة تعطي النتيجة خلال دقائق
-ابن سلمان يفرض حظر التجول الكامل ولا يريد أن يعترف بالرقم الحقيقي