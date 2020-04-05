امتلأت المستشفيات.. فوضعوا الجثث في "حاويات عملاقة"

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بدأت حكومة الإكوادور في تخزين جثث المتوفين من جراء إصابتهم بفيروس كورونا في حاويات مبردات عملاقة بعد امتلاء المشارح والمستشفيات بمئات الجثث في مدينة جواياكيل، بؤرة تفشي الوباء في البلاد.

وأكدت الإكوادور وفاة 318 مريضا بالفيروس وهو من أكبر أعداد الوفيات في أميركا اللاتينية.

لكن الرئيس لينين مورينو قال هذا الأسبوع إن العدد الحقيقي للمتوفين أكبر من ذلك، وفق ما نقلت "رويترز"، السبت، في الوقت الذي تجمع فيه السلطات أكثر من 100 جثة يوميا من بيوت أقاربهم، بعد أن حالت إجراءات العزل دون دفنهم.

وبلغ إجمالي حصيلة وفيات كورونا في أميركا اللاتينية والكاريبي حتى مساء السبت، 891 وفاة من أصل 28,166 إصابة.