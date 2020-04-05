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ملكة بريطانيا توجه كلمة "نادرة" للشعب على خلفية تفشي فيروس كورونا

5
APRIL
2020
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توجه الملكة اليزابيث كلمة نادرة إلى الشعب البريطاني اليوم الأحد تدعو خلالها البريطانيين إلى إظهار نفس الإرادة التي أظهرها أسلافهم ومواجهة التحدي الذي يمثله تفشي فيروس كورونا بروح عالية.
 
وستتقدم الملكة الشكر أيضا للعاملين في مجال الرعاية الصحية وذلك في خامس رسالة تليفزيونية خاصة توجهها للبلاد منذ اعتلائها عرش البلاد قبل 68 عاما، بحسب "رويترز".
 
وستقول الملكة "أتعشم أن يتمكن الجميع خلال السنوات المقبلة من الافتخار بكيفية الرد على هذا التحدي. وسيقول من يأتونا بعدنا إن البريطانيين في هذا الجيل كانوا على نفس القدر من القوة التي يتمتع بها أي منهم"، طبقا لمقتطفات من الكلمة نشرها قصر بكنغهام. 
 
وسجلت الكلمة التي تلقيها الملكة اليزابيث يوم الأحد في قلعة وندسور حيث تقيم الملكة مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما) وستبث في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.
 
وارتفعت حالات الوفاة في بريطانيا بسبب كورونا 708 حالات خلال أربع وعشرين ساعة ليصل إلى 4313 حالة. 
 
هذا وتخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون و200 ألف حالة، ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 64 ألف شخص حول العالم. 
 
وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء الذي تعافى منه أكثر من 246.49 ألف شخص.
 
وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏
 
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏
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