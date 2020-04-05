ترامب حول فيروس كورونا: سيكون هناك الكثير من الوفيات

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توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة "الكثير من الوفيات" جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعين المقبلين سيكونا الأقسى في فترة الوباء ببلاده.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء امس: "الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات".

وذكر ترامب أنه سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.

وأفاد ترامب بأن الحكومة ستضع 29 مليون جرعة دواء مضاد لمرض الملاريا في الاحتياط الوطني الاستراتيجي لتوزيعها بين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال إن الحكومة الفدرالية تطلب من سلطات الولايات تلبية الطلب على المعدات الطبية في ظل النقص المستمر، فيما ذكر أنها أمرت بإنتاج 180 مليون كمامة طبية للمواطنين وتعمل في هذا السياق مع شركة "3M".

واعتبر الرئيس الأمريكي أنه لا بد من إعادة انفتاح الولايات المتحدة، مشددا على أنه لا يريد مواصلة إغلاق الحياة العامة والاقتصاد لأشهر طويلة.

وشدد على ضرورة أن يجري توريد الموارد الخاصة بمكافحة الفيروس إلى كل أنحاء الولايات المتحدة بشكل عادل، مشيرا إلى أنه يجب رعاية كل البلاد وليس فقط أجزاء منها.