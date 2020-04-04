نهار أسود في بريطانيا بسبب كورونا!

A + A -

قفزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا بمقدار 20% خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز المجموع العام أربعة آلاف شخص.



ولفتت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إلى أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت منذ أمس بـ708 حالة جديدة، من 3605 حتى 4313.



وزاد إجمالي عدد الإصابات المسجلة في بريطانيا خلال آخر 24 ساعة من 38168 حتى 41903 حالة.



واوضحت الوزارة أن أكثر من 183.1 ألفا من مواطني المملكة خضعوا حتى الآن لفحص كورونا، مقارنة مع نحو 173.8 ألف شخص أعلن عنهم أمس.



وجاء ذلك في قفزة قياسية رابعة على التوالي شهدتها حصيلة الوفيات بكورونا في المملكة المتحدة، حيث سجلت هناك في الأيام الثلاثة الماضية 563 و589 و684 وفاة.