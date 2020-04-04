مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا": "تمكّن منّي"!

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كشفت المذيعة الشهيرة في شبكة "CNN" الأميركية، بروك بالدوين، عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجدّ (COVID-19) لتكون بذلك ثاني شخصية تلفزيونية في الشبكة تصاب بالفيروس بعد مذيع الشبكة الشهير، كريس كومو.



وفي منشور عبر حسابها على "انستغرام" كشفت بالدوين أنّ نتائج اختبار "كورونا" أتت إيجابية، مشيرة إلى أنّ الأعراض التي أصيبت بها هي: ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وآلام، فاجأتها بعد ظهر الخميس.



وأضافت أنّها كانت تتبع مبدأ "التباعد الاجتماعي" وتنفذ كل نصائح الخبراء الطبيين، "لكنّه تمكن مني رغم ذلك".



وأصيب كذلك مذيع الشبكة الشهير، كريس كومو، بالفيروس وأذاع برنامجه مرتين هذا الأسبوع عن بعد من قبو منزله.