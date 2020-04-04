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ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في فرنسا.. والإصابات تتخطى الصين

4
APRIL
2020
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قالت وزارة الصحة الفرنسية الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61 في المئة إلى 6507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44 في المئة إلى 82165 حالة مما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين.
 
وقال جيروم سالومون مدير وزارة الصحة خلال لقاء يومي مع الصحفيين إن عدد حالات الإصابة بكورونا في المستشفيات ارتفع 5233 حالة أو تسعة في المئة إلى 64338 حالة يوم الجمعة.
 
وأضاف أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في دور المسنين بلغ 17827 حالة بالمقارنة مع 14638 حالة يوم الخميس عندما تم إعلان بيانات دور المسنين لأول مرة.
 
وبضم بيانات دور المسنين أصبح الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في فرنسا 82165 حالة.
 
وحسب حصيلة لرويترز فقد انضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا بوصفها دولا تجاوزت الآن عدد حالات الإصابة التي أعلنتها الصين حيث بدأت الجائحة أصلا.
 
وباستبعاد بيانات دور المسنين سجل عدد حالات الوفاة نتيجة كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية رقما يوميا قياسيا بلغ 588 حالة بزيادة 13 في المئة ليصل إلى 5091.
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