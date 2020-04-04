يهاجم الشرطة الإسبانية عاريا.. "أنا مصاب بكورونا"

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شهدت العاصمة الإسبانية مدريد حادثا غريبا، الجمعة، حيث أقدم رجل شبه عار مسلح بسيفين على طريقة الساموراي على مهاجمة الشرطة، صارخا أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرجل خرج عاري الصدر إلى شارع في منطقة موراتالاس بمدريد الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي، وهو يحمل في يديه سيفين من نوع "كاتانا"، الذي يستخدمه مقاتلو الساموراي.

وأوضحت أن الرجل كان يلوح بالسفين ويصرخ أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد، مما أثار حالة من الذعر بين المتواجدين في المكان، وتم استدعاء الشرطة إلى الموقع، لكن المسلح لم يتوقف بل أقدم على مهاجمة سيارة الشرطة وكسر شبابيكها وغطائها.

وبعد رفضه الاستسلام وإلقاء السلاح حتى بعد إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء، لجأت الشرطة إلى استخدام القوة ضد المهاجم وأوقعته أرضا وألقت القبض عليه، ليتم لاحقا نقله إلى أحد مراكز الاحتجاز، وفقا للصحيفة البريطانية.

وذكرت تقارير محلية أن الرجل سبق أن فر من أحد مستشفيات مدريد بعد أن تم رصد إصابته بعدوى فيروس كورونا.

من جانبها، أكدت الشرطة الإسبانية في وقت لاحق اعتقال رجل هدد شرطيين بسيفين، مشيرة إلى أنه سيتم معاقبته بغرامة على خرق قواعد العزل الصحي والإقدام على مقاومة قوات الأمن بالسلاح.