وباء كورونا.. آخر الأخبار وأحدث المستجدات لحظة بلحظة

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مع تخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون، يسعى العالم جاهدا لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 59 ألف شخص حول العالم.

وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء الذي تعافى منه أكثر من 228 ألف شخص، كما أنها تحرص على تغيير استراتيجياتها الرامية لوقف تفشي المرض، وذلك بتعديل إجراءاتها الاحترازية وفق المتغيرات.

وتشكل الولايات المتحدة أكثر دولة سجلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932).

وفيما يلي آخر الأخبار وأرقام الضحايا والإصابات بالفيروس حول العالم:

- الصين تعلن عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

- أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها رصدت 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات إلى 985، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع يومي في عدد الإصابات منذ رصد أول حالة في فبراير.

- وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء مصاب بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المتعافين إلى 82، وتسجيل 75 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات لـ417.

- أكدت روسيا تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الإصابات إلى 4149، هذا إلى جانب تسجيل 4 وفيات بالوباء ليبلغ إجمالي الوفيات 34.

- وزارة الصحة اللبنانية: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 508، وعدد الوفيات يصل إلى 17.

- الفلبين تعلن تسجيلها 29 وفاة و385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- مراسل "سكاي نيوز عربية": تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار بالعراق.

- وزارة الصحة في سلطنة عُمان: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كوورنا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 252.

- تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 735.

- وزارة الصحة السعودية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 25، في حين بلغ تعداد الإصابات بالمرض في المملكة إلى 2039 بعد تسجيل 154 إصابة جديدة.