النتائج الأولى لاختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا

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نشر الأطباء الأميركيون نتائج الاختبارات الأولى قبل السريرية للقاح كلاسيكي مضاد لفيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2

وتفيد مجلة EBioMedicine، بأن الخبراء اعتمدوا في هذه الاختبارات على تجارب وخبرة مكافحة فيروسات سارس وميرس (SARS وMERS).



وتقول الدكتورة أندريا غامبوتو من جامعة بيتسبورغ: "هذان الفيروسان من أقرب أقرباء فيروس SARS-CoV-2، وقد بينت دراستها أن أحد بروتينات غلافها، البروتين S، مهم لتشكيل الاستجابة المناعية. ويمكن القول، إننا كنا نعلم مسبقا كيف يجب مكافحة الفيروس الجديد".

وقد تمكن الباحثون خلال اختبار اللقاح على الفئران المخبرية من إثبات أن اللقاح المحتمل، عند دخوله الجسم، يساعد على إنتاج أجسام خاصة مضادة لفيروس SARS-CoV-2، التي يجب أن تكون كميتها كافية لتحييد الفيروس.



ويأمل الخبراء الحصول على موافقة لاختبار اللقاح سريريا على المتطوعين.