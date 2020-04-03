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مقدمة برامج شهيرة تتبرع بالملايين لدعم المتضررين من كورونا

3
APRIL
2020
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أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة أوبرا وينفري، الخميس، عن تبرعها بـ10 ملايين دولار، لمساعدة الأميركيين خلال أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالولايات المتحدة الأميركية.
 
وقالت وينفري في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "أتبرع بـ10 ملايين دولار لمساعدة الأميركيين الذين يعانون خلال تفشي جائحة كورونا بمختلف الولايات وفي المناطق التي نشأت فيها".
 
ويشمل تبرع وينفري، وهي إحدى أثرى نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرا، مشروعا جديدا يساعد في تقديم الطعام للأميركيين الذين تأثروا بانتشار الوباء في بلادهم.
 
وقبل وينفري، كشفت مبادرة "تشان زوكربيرغ"، عن عزمها المساهمة بمبلغ 25 مليون دولار أميركي في مشروع بيل غيتس الرامي لتطوير علاجات خاصة بفيروس كورونا المستجد.
 
وتعد مبادرة "تشان زوكربيرغ"، منظمة خيرية أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان في عام 2015.
 
وتأتي المبادرة عقب إطلاق مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية مشروع "مُسّرع تداوي كوفيد-19" في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.
 
والهدف من المشروع تطوير علاجات لفيروس "كوفيد-19" بأسعار معقولة، ويمكن توزيعها على نطاق واسع.
 
وستتولى المبادرة مهمة تقييم الأدوية الحالية، وإعادة استخدام أغراضها الحالية لعلاج مرضى (كوفيد-19)، كما يُؤمل في استخدام بحث المُسرّع لمكافحة مسببات الأمراض الفيروسية الأخرى على المدى الطويل أيضا، وسيتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
 
وكتب زوكربيرغ في منشور في فيسبوك، أن تقييم الأدوية الحالية مهم بصورة خاصة بالنظر إلى أنها خضعت بالفعل لتجارب السلامة السريرية، وسيكون من الأسرع بكثير إتاحتها على نطاق واسع من تطوير لقاح جديد.
 
ويعد هذا الإعلان أحد الجهود العديدة التي يبذلها عمالقة وادي السليكون للتقنية في محاولة للمساعدة في مكافحة انتشار الفيروس التاجي، حيث ساهمت شركتا أمازون ومايكروسوفت في صندوق إغاثة بقيمة 2.5 مليون دولار لنشر الموارد إلى المنظمات التي تعمل مع المجتمعات المتضررة من تفشي الفيروس في منطقة سياتل بولاية واشنطن.
 
وأطلقت فيسبوك كذلك برنامجا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من الوباء، كما قالت شركة أبل إنها ستتبرع بـ 10 ملايين قناع وقائي لجهود الإغاثة في الولايات المتحدة.
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