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أحصت الولايات المتحدة بين الأربعاء ومساء الخميس أكثر من 1100 حالة وفاة إضافية من جراء فيروس كورونا المستجد، استنادا إلى جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يومية يمكن أن تسجل في أي بلد.

ومع 1169 حالة وفاة بين الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي الأربعاء، والساعة نفسها من مساء الخميس، بات إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليا 5926 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة، التي يتمّ تحديثها باستمرار.

وكان الرقم اليومي القياسي السابق لعدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس قد سجل في 27 مارس في إيطاليا (969 حالة وفاة).

ومع ذلك، فإنّ العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا (13.915 وفاة) وإسبانيا (10.003 وفيات) لا يزال أعلى من الولايات المتحدة.

وبين الأربعاء والخميس، أحصت الولايات المتحدة أيضا أكثر من 30 ألف إصابة إضافية بكوفيد-19، ما يرفع العدد الرسمي للإصابات المسجّلة في البلاد إلى 245 ألفا، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يتوقع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وطلب رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، الخميس، من السكان تغطية وجوههم عندما يغادرون منازلهم في هذه المدينة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأضاف "لا نريدكم أن تستخدموا الأقنعة التي تحتاجها طواقم الطوارئ ومقدمو الرعاية الصحية"، إذ أنه ليس مؤكداً أن هذه الأقنعة الطبّية ستكون متاحة بكميات كافية إلى حين انتهاء الوباء.

وسجلت نيويورك منذ بداية الوباء 1562 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، وفقا للأرقام التي نشرها مساء الخميس مسؤولو الصحة في المدينة التي أحصت أيضا 49.707 إصابة.

وأوضح رئيس البلدية أن قرار مطالبة السكّان بتغطية وجوههم اتُّخِذ على أساس دراسة نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة الصحية الوطنية في الولايات المتحدة.

وأشارت الدراسة إلى أن انتقال العدوى يمكن أن يحدث عبر مجرد التنفس.

وقال معدو الدراسة التي نشرت الأربعاء "لقد ثبت أن التحدث والأنشطة الصوتية الأخرى مثل الغناء، يمكن أن تولد جزيئات في الهواء".

من جهته، لم يطالب الرئيس دونالد ترامب الأميركيين بتغطية وجوههم، تاركاً الخيار لهم. وقال "لا أعتقد أن ذلك سيكون إلزاميا، لأن البعض لا يرغب في ذلك".