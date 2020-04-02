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إسبانيا.. حصيلة يوم ثقيلة ترفع وفيات إسبانيا إلى 10 آلاف

2
APRIL
2020
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الخميس، ارتفع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 10 آلاف، بعد تسجيل رقم قياسي.
 
 
وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات في إسبانيا ارتفع إلى 10003 من 9053 الأربعاء.
 
وجاء ذلك إثر تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الوفيات، إذ توفي 950 شخصا في إسبانيا الساعات الـ 24 الماضية، وفق "رويترز".
 
وأشارت الصحة الإسبانية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى أكثر من 110 آلاف، بعد تسجيل نحو 8 آلاف إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضي.
 
وإسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تألما من فيروس كورونا بعد إيطاليا.
 
ويأتي الرقم الضخم من الوفيات والإصابات بعد مرور شهرين على أول إصابة في إسبانيا. 
 
ويخضع الإسبان البالغ عددهم 47 مليونا لتدابير عزل هي الأكثر تشددا في أوروبا منذ 14 مارس، ولا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام، وتلقي العلاج، وتنزيه كلابهم.
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