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بـ"ملابس خاصة".. سريلانكا تضبط مخدرات بـ65 مليون دولار

2
APRIL
2020
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ضبطت البحرية السريلانكية مواد ميثامفيتامين وكيتامين قدرت قيمتها بحوالى 65 مليون دولار، الأربعاء، في أكبر عملية ضبط لمخدرات في البلاد، وفق ما قال مسؤولون.
 
وبناء على معلومات مؤكدة، دهمت السلطات سفينة لا تحمل علم أي بلد في المياه الجنوبية للبلاد، وألقت القبض على تسعة رجال باكستانيين يشتبه في تهريبهم المخدرات.
 
وقال قائد البحرية بيال دي سيلفا إن أفراد البحرية الذين كانوا يرتدون ملابس واقية خاصة تحسبا لإصابة المشتبه بهم بفيروس كورونا، عثروا على 605 كيلوغرامات من الميثامفيتامين و579 كيلوغراما من الكيتامين.
 
وأضاف دي سيلفا للصحفيين في العاصمة كولومبو: "هذه المرة الأولى التي نجد فيها الكيتامين ومن المرجح أن المهربين كانوا يحاولون نقل هذه البضائع إلى وجهة في شرق آسيا".
 
وقالت وزارة الدفاع السريلانكية إن المخدرات تقدر قيمتها في الشوارع في كولومبو بحوالى 12500 مليون روبية (65 مليون دولار)، مما يجعلها أكبر عملية ضبط للمخدرات في البلاد.
 
والشهر الماضي، ضبطت البحرية سفينتي صيد أجنبيتين تحملان هيرويين وميثامفيتامين تقدر قيمتها بأكثر من 33 مليون دولار.
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