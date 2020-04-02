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علماء يحذرون من أن تكون إجراءات إيطاليا لمكافحة كورونا غير مجدية

2
APRIL
2020
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حذر الإحصائي الإيطالي فيديريكو لوروسي، من أن عدم انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد عن 900 يوميا، يعني أن إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة، غير مجدية.
 
وقال أستاذ الرياضيات في جامعة بيزا إن "إيطاليا تأمل في أن يكون عزل السكان سلاحا أساسيا ومفيدا لمحاربة فيروس كورونا... إذا كان منحنى الموت سيبقى ثابتا في ذروته التي وصلها منذ 3 أيام بين 800-900 حالة وفاة في اليوم، فأعتقد أن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة غير كافية تماما، أو أن هناك شيئا يسير على غير ما يرام، وبالتالي سيكون من الضروري زيادة العزل الاجتماعي بتدابير إضافية، وإلا فإن هناك خطرا أن يتجاوز عدد وفيات كورونا 14-18 ألف حالة وفاة".
 
وكانت إيطاليا أعلنت صباح الأربعاء تمديد حالة الإغلاق المعلنة لكبح جماح كورونا، حتى الثالث عشر من أبريل، إلى ما بعد عيد الفصح.
 
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيطالية فرضت الحجر المنزلي في البلاد وغيره من القيود منذ 3 أسابيع، وكان من المتوقع أن ينتهي سريانه يوم الجمعة المقبل.
 
وتوفي بفيروس كورونا ما يزيد عن 11500 شخص في إيطاليا منذ 21 فبراير الماضي، وهو أكبر عدد من الوفيات في العالم، في حين أصيب أكثر من 100 ألف شخص.
روسيا اليوم
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