وزارة الدفاع العراقية: كورونا قلل من خطر فلول "داعش"

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أكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي تأثير لانسحاب القوات الأمريكية من قواعد عسكرية في البلاد على الأمن وسير العمليات العسكرية ضد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما أشار إلى أن فيروس "كوفيد 19" المعروف باسم (كورونا المستجد) قلل من خطر التنظيم.

وقال رسول، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الجيش العراقي هو من يمسك الأرض وهو من قاتل تنظيم داعش الإرهابي، وهو من حرر الأراضي العراقية. اليوم أصبحت لدينا قدرة كبيرة وجهوزية عالية لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية"، مؤكدا أنه "ليس هناك أي تأثير لهذا الانسحاب".

وأردف "وكما ترون عملنا جدي في كل الأوقات وحتى عندما قاتلنا عصابات "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من قاتل ومن حرر الأرض هي القوات المشتركة العراقية".