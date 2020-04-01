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غادر منزله بلا مبرر.. فدفع غرامة 600 دولار

1
APRIL
2020
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فوجئ رجل في بريطانيا بأنّ الشرطة حرّرت مخالفة بحقه تبلغ قيمتها 500 جنيه إسترليني (600 دولار أميركي)، وأصبح ملزماً بسدادها لخزينة الدولة وإلّا فإنه سوف يواجه عقوبة أكبر. أمّا السبب وراء ذلك فهو رفضه عزل نفسه في منزله بشكل تلقائي وطوعي، لتكون هذه المخالفة هي الأولى التي يتم تسجيلها في البلاد في ظل تفشّي فيروس كورونا.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة “مترو” البريطانية، فإنّ الشرطة اعتبرت أنّ الرجل انتهكَ القيود المفروضة من قبل الحكومة على التجوّل والتي تتضمن إلزام الناس الجلوس في منازلهم، حيث قال الرجل لضابط الشرطة بوضوح: “أنا أستطيع أن أفعل ما أريد”، فردّ الضابط بتحرير المخالفة ضد الرجل.

ووقعت الحادثة في مدينة مانشستر، حيث شوهِد الرجل ويُدعى ستيفن ماكي (53 عاماً)، وهو يحاول تجاوز الطابور أمام أحد محلات السوبرماركت في المدينة. عندها، استوقفته الشرطة لتستوضِح منه سبب خروجه من منزله، لكنه فشل في تقديم أيّ سبب مقنع، فما كان منها إلّا أن أعادته إلى منزله بالقوّة. وبعد أقلّ من ربع ساعة فقط من إعادة الشرطة له بالقوة إلى بيته، عاد ستيفن إلى المكان نفسه، فما كان من الشرطة إلّا أن قامت باعتقاله وحررت المخالفة بحقه، وأحالته إلى المحكمة التي قضَت بتغريمه مبلغ 500 جنيه استرليني بسبب رفضه “العزل المنزلي” وانتهاك أوامر الحكومة.

 

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