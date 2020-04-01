كورونا في القارة الأفريقية.. ماذا يحدث الآن؟

A + A -

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا 5000 حالة حتى الآن، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء.



وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، مساء الاثنين أن بلاده، التي لديها أكبر عدد من الحالات في القارة السمراء، بإجمالي 1326 حالة، ستطلق برنامج فحص واختبار جماعي، مع انتقال حوالي 10 آلاف عامل في المجال الصحي من بيت إلى بيت.

وباتت أوغندا وبوتسوانا أحدث دولتين تفرضان حظر تجوال في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

كما أكدت رواندا أول حالات إصابة بالفيروس التاجي، فيما جاء إعلان وزير الصحة البوروندي عن الحالة الأولى، في نفس اليوم الذي صدر فيه تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، يستشهد بروايات الشهود عن ظروف الحجر السيئة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

ورفضت الحكومة ، التعليق على المزاعم، التي تشمل نقص الغذاء والماء، والصرف الصحي السيئ، وإبقاء عدة أشخاص في غرفة واحدة وإعلان الشرطة أن الأشخاص الذين يتركون الحجر الصحي، يمكن إطلاق النار عليهم إذا غادروا.

وهناك 49 دولة من أصل 54 دولة في أفريقيا تشهد إصابات بفيروس كورونا حاليا.