living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا في القارة الأفريقية.. ماذا يحدث الآن؟

1
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا 5000 حالة حتى الآن، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء.


وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، مساء الاثنين أن بلاده، التي لديها أكبر عدد من الحالات في القارة السمراء، بإجمالي 1326 حالة، ستطلق برنامج فحص واختبار جماعي، مع انتقال حوالي 10 آلاف عامل في المجال الصحي من بيت إلى بيت.

وباتت أوغندا وبوتسوانا أحدث دولتين تفرضان حظر تجوال في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

كما أكدت رواندا أول حالات إصابة بالفيروس التاجي، فيما جاء إعلان وزير الصحة البوروندي عن الحالة الأولى، في نفس اليوم الذي صدر فيه تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، يستشهد بروايات الشهود عن ظروف الحجر السيئة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

ورفضت الحكومة ، التعليق على المزاعم، التي تشمل نقص الغذاء والماء، والصرف الصحي السيئ، وإبقاء عدة أشخاص في غرفة واحدة وإعلان الشرطة أن الأشخاص الذين يتركون الحجر الصحي، يمكن إطلاق النار عليهم إذا غادروا.

وهناك 49 دولة من أصل 54 دولة في أفريقيا تشهد إصابات بفيروس كورونا حاليا.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout