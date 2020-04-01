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كورونا في فرنسا.. الوفيات "في تزايد" رغم الإغلاق العام

1
APRIL
2020
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أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 3523، في ارتفاع بنسبة 17 بالمئة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
 
 
وكان هذا ثالث يوم على التوالي تتسارع فيه وتيرة الوفيات في فرنسا التي تشهد ثالث أسبوع من إجراءات الإغلاق العام في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
 
وتشمل الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة من يموتون في المستشفيات فحسب، لكن السلطات تقول إنها ستكون قادرة قريبا على جمع بيانات عن الوفيات في دور المسنين، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في الوفيات المسجلة.
 
وقال مدير وكالة الصحة العامة جيروم سالومون في مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 52128، بزيادة 17 في المئة خلال 24 ساعة، ربما بسبب حقيقة أن فرنسا زادت من الاختبارات.
 
وقال سالومون إن 5565 شخصا في حالة خطيرة وبحاجة لأجهزة تنفس بزيادة 9 في المئة عن يوم الاثنين، وهو معدل زيادة أبطأ بشكل طفيف بالمقارنة مع اليوم السابق.
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