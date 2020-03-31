عدد إصابات "كورونا" في ألمانيا يرتفع إلى 61913 والوفيات إلى 583

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إلى 61913، فيما قفز عدد الوفيات إلى 583 شخصا.

وأظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية أن "عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضافت أن "عدد الإصابات ارتفع بواقع 4615 حالة مقارنة باليوم السابق فيما قفز عدد الوفيات بواقع 128 حالة وفاة".‭‭

وتفرض ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، فأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.