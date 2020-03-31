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بسبب كورونا.. "فيديو شاحنة الجثث" يثير الذعر في نيويورك

31
MARCH
2020
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مع تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، رصد مقطع فيديو انتشر بشكل كبير خلال الساعات الماضية على المواقع الاجتماعية، لقطات مخيفة لجثث أشخاص لقوا حتفهم من جراء الوباء.
 
وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن الفيديو جرى تصويره قرب مستشفى بروكلين في منطقة فورت غرين بمدينة نيويورك، الأكثر تضررا بالمرض، مشيرة إلى أنه أثار ذعرا كبيرا.
 
ويرصد المقطع عددا من الجثث التي يتم تحميلها على متن شاحنة تبريد، بواسطة رافعة شوكية.
 
ويمكن سماع رجل يتكلم خلال تصوير الفيديو، قائلا: "هذا حقيقي. هذا مستشفى بروكلين. إنهم يضعون الجثث في شاحنات تبريد. هذه ليست مزحة. ما تشاهده قد يجعلك تأخذ الأمر على محمل الجد".
 
وكانت سلطات نيويورك جهزت مشارح مؤقتة، بما فيها شاحنات التبريد، وذلك استعدادا للارتفاع المتوقع في عدد وفيات وباء "كوفيد 19".
 
وشهدت نيويورك أكبر عدد من الوفيات (1228 حتى الآن)، تليها ولاية واشنطن (219)، ثم ولايات نيوجيرسي ولويزيانا وميشغين وكاليفورنيا.
 
والاثنين تجاوز عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة 3 آلاف شخص، حسب إحصاء أنجزته "رويترز".
 
وشهدت البلاد يوم الاثنين أكبر عدد يومي من الوفيات بسبب الفيروس بما تجاوز 500 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3001، فضلا عن أكثر من 160 ألف إصابة مسجلة.
 
والولايات المتحدة بها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم في بلد واحد، وهو عدد من المرجح أن يرتفع مع زيادة الفحوص.
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