اصابات فيروس كورونا في ايطاليا تنحسر... ما هي أرقام الاصابات حتى الساعة؟

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تعود العالم بأسره انتظار أرقام الاصابات وعدد الوفيات التي تصدر في ابطاليا عالية جداً، وتفوق الخيال، لكن اليوم، وعلى غير عادة، جاءت ارقام ايكاليا أقل من الأيام التي سبقتها وذلك للمرة الأولى، بعد أن كانت قد تخطت الـ 100 ألف اصابة ووصلت الى حد الـ101,739.

فقد سجلت ايطاليا اليوم 812 حالة وفاة و4050 اصابة حتى الساعة بفيروس كورونا، بالمقابل تعافى 1590 شخصاُ.

فهل بدأت اعداد الاصابات تنحسر بعد الارتفاع الهائل التي كانت تشهده البلاد؟ علماً بأن منظمة الصحة العالمية تؤكد ان ايطاليا ستشهد استقرارا لوضع الوباء قريبا!