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شهد جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918.. كورونا يلغي احتفال أكبر معمر في العالم

30
MARCH
2020
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أخبار الآن | 

مهدي كريّم-

يعيش عدد كبير من سكان العالم اليوم فى عزلة ذاتية، بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، وكان ذلك سببًا فى احتفال بوب ويثون، أحد أكبر المعمرين فى العالم، بعيد ميلاده الـ 112 وحيدا، حيث أجبرته الأحداث العالمية على إلغاء احتفاله مع العائلة والأصدقاء غدًا.

وقال ويتون، الذي شهد أيضا جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي اجتاحت العالم عام 1918، عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، إن إلغاء احتفالاته "خسارة فادحة".

وأضاف: "كل شيء تم إلغاؤه، لا زوار ولا احتفالات".

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت، السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع بعدد 260 حالة وفاة في يوم واحد ليصل إلى 1019.

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