ما هي الإجراءات التي تتخذها روسيا لمنع تفشي الكورونا؟

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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الإجراءات التي يتم اتباعها في موسكو وضواحيها تتوافق وتراعي إجراءات السلامة الوقائية من أجل منع تفشي فيروس "كورونا".

وأضاف بيسكوف بأن الإجراءات التي يتم اتباعها في موسكو وضواحيها هي من الإجراءات الوقائية التي تمنع تفشي الفيروس، كذلك في مختلف مناطق البلاد.

ودخلت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، في نظام تطبيق العزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم.

وبحسب البيان: "لن يتم السماح لسكان موسكو بالخروح من منازلهم إلا في حالات طلب المساعدة الطبية الطارئة، وفي حالة تعرض حياتهم للخطر، وسيكون مسموح لهم بالذهاب إلى العمل، أو إلى أقرب محل أغذية أو صيدلية، أو لتنزيه حيواناتهم الأليفة ولكن ليس لأبعد من 100 متر بالقرب من المنزل".

ولفت البيان إلى أن "هذا النظام لا يشمل حظر حق المواطنين في الدخول أو الخروج من المدينة، لكن لن يتم السماح للسكان بالتجول في المدينة دون سبب وجيه".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، السكان للمكوث في منازلهم، وأعلن الأسبوع المقبل عطلة مدفوعة الأجر.