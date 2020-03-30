بتغريدة خاطئة من ترامب.. شاب سعودي يكتسب شهرة واسعة

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في تغريدة له بشأن فيروس كورونا، أخطأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإشارة إلى حساب كان المفترض أن يكون خاصا بإدارة الغذاء والدواء المعروفة اختصارا بـ(FDA)، لكنه بدلا من ذلك أشار إلى شاب سعودي، يدعى أبو الفدا، واسم حسابه هو @FDA.

ويشتهر أبو الفدا، على نطاق محدود، بمقاطع الفيديو المتنوعة التي ينشرها على حسابيه في يوتيوب وسناب شات، تحت اسم "سنابات أبو الفدا".

وتتعلق تغريدة ترامب بطلبه من هيئة الغذاء والدواء الأميركية بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو.

وبعد التغريدة، حظي أبو الفدا بآلاف المتابعات، وأصبح حديث السعوديين، بعد إشارة الرئيس الأميركي الخاطئة له، وانهالت التعليقات الساخرة والسيناريوهات الافتراضية لإنقاذ الشاب السعودي للوضع في الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية سمحت، الأحد، باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد، لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما ترامب آمالا كبيرة في مواجهة وباء كورونا الذي تسبب في أكثر من 140 ألف إصابة و2489 وفاة بالولايات المتحدة، وفق جامعة جونز هوبكينز.