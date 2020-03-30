living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بتغريدة خاطئة من ترامب.. شاب سعودي يكتسب شهرة واسعة

30
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في تغريدة له بشأن فيروس كورونا، أخطأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإشارة إلى حساب كان المفترض أن يكون خاصا بإدارة الغذاء والدواء المعروفة اختصارا بـ(FDA)، لكنه بدلا من ذلك أشار إلى شاب سعودي، يدعى أبو الفدا، واسم حسابه هو @FDA.
 
 
ويشتهر أبو الفدا، على نطاق محدود، بمقاطع الفيديو المتنوعة التي ينشرها على حسابيه في يوتيوب وسناب شات، تحت اسم "سنابات أبو الفدا".
 
 
وتتعلق تغريدة ترامب بطلبه من هيئة الغذاء والدواء الأميركية بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو.
 
 
وبعد التغريدة، حظي أبو الفدا بآلاف المتابعات، وأصبح حديث السعوديين، بعد إشارة الرئيس الأميركي الخاطئة له، وانهالت التعليقات الساخرة والسيناريوهات الافتراضية لإنقاذ الشاب السعودي للوضع في الولايات المتحدة.
 
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية سمحت، الأحد، باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد، لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما ترامب آمالا كبيرة في مواجهة وباء كورونا الذي تسبب في أكثر من 140 ألف إصابة و2489 وفاة بالولايات المتحدة، وفق جامعة جونز هوبكينز.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout