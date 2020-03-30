living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وكالة مراقبة سلامة الأدوية الكورية توافق على استخدام 5 أدوية لعلاج كورونا

30
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت الوكالة الكورية الجنوبية لمراقبة سلامة الأدوية اليوم الجمعة، بأنها وافقت على 5 تجارب سريرية لأدوية موجودة بالفعل، يمكن استخدامها لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
 
ووفقا لوزارة سلامة الغذاء والدواء، ترتبط ثلاث تجارب سريرية باستخدام عقار "Remdesivir" لعلاج الأيبولا، وستطبق من قبل المركز الطبي التابع لجامعة سيئول الوطنية.
 
وسيطبق مركز انسان الطبي، ومستشفى كانغ نام سيفرانس، الاختبارين الآخرين باستخدام دواء "Kaletra" لعلاج الإيدز ودواء "hydroxychloroquine" الخاص بعلاج الملاريا.
 
وأوضحت الوزارة أنها سلطت الضوء على هذه التجارب بعد تعقب سريع لـ11 تطبيقا.
 
كما أضافت أنها أعطت الضوء الأخضر لستة تطبيقات تخص استخدام دواء إنفلونزا محلي تم اختباره لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
 
كما طورت شركة "إيمونو ميد" الحيوية متوسطة الحجم عقارا جديدا يسمى "HzVSFv13"، وهو نوع من الحقن تتضمن عامل تثبيط الفيروسات.
 
وأوضحت الوزارة أنها تراجع 10 تطبيقات أخرى لاستخدام أدوية موجودة لعلاج فيروس كورونا المستجد.
 
وأضافت أنها تتعاون مع المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة العلوم للمساعدة في تطوير أدوية يمكن استخدامها لعلاج مرضى كوفيد-19.
 
وكانت البلاد قد أعلنت صباح اليوم أن حصيلة المصابين بالفيروس وصلت إلى 9.300.
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout