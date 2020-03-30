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الاشتباه بإصابة نتنياهو بكورونا

30
MARCH
2020
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ظهرت حالة من القلق في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن احتمال إصابته بفيروس كورونا، عقب اكتشاف إصابة مستشارته للشؤون الأرثوذكسية بهذا الفيروس.


ومن المتوقع أن يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لفحص كورونا بعد التأكيد رسميا على إصابة مستشارته بالفيروس.


وبحسب قناة 12 العبرية، فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست.


ولفتت الأنباء إلى أنه تم إجراء اختبار لمستشارة نتنياهو التي التقته قبل 4 أيام، وجاءت النتيجة إيجابية.


وردّ مكتب نتنياهو على ذلك بالقول إنه لا يخالط أحدا، ويتبع التعليمات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أنه لم يتخالط مع المستشارة التي أبقت على المسافة المطلوبة صحيا وأنها كانت ترتدي “كمامة واقية وقفازاً طبيا”.


وأشار المكتب إلى أنه حفاظاً على الصحة العامة تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لذلك، وتواصل الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لفرض الإغلاق الشامل، بإقامة حواجز عند مداخل المدن والأحياء وعلى محاور المواصلات الرئيسية، وانضم قرابة 650 جنديا إلى دوريات الشرطة، منذ صباح الأحد، ضمن إجراءات منع انتشار كورونا.

روسيا اليوم
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